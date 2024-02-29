Жители Ростова массово сообщают о запахе газа в подъездах

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Последние два дня жители Ростова сообщают о сильном запахе газа в подъездах и на первых этажах. В частности такие жалобы поступают от жильцов домов на Большой Садовой, Советской, Тельмана, Портовой и Университетского. Горожане рассказывают, что причиной запаха, предположительно, являются открытые газовые вентили. Кто и зачем их открывает, остается загадкой.
В региональном МЧС сообщили, что информацию об открытых вентилях необходимо направлять в газовые службы. Вероятно речь идет о проведении каких-то технических работ.
Также местные жители жалуются, что экстренные и газовые службы не всегда своевременно реагируют на сообщения о запахе газа.
«Аварийные службы не отвечают! Звонили весь вечер 112, 104. Никто не ответил», — пишут ростовчане.
Официальных сообщений о ситуации от властей города и экстренных служб пока не поступало.
Ранее Прокуратура Ростова потребовала расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.