Жители Ростова массово сообщают о запахе газа в подъездах

Последние два дня жители Ростова сообщают о сильном запахе газа в подъездах и на первых этажах. В частности такие жалобы поступают от жильцов домов на Большой Садовой, Советской, Тельмана, Портовой и Университетского. Горожане рассказывают, что причиной запаха, предположительно, являются открытые газовые вентили. Кто и зачем их открывает, остается загадкой.