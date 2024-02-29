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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:15

Жители Ростова массово жалуются на открытые газовые вентили в подъездах

Жители Ростова массово сообщают о запахе газа в подъездах

29 февраля 2024, 08:08
Фото: 1MI
Жители Ростова массово жалуются на открытые газовые вентили в подъездах
Неизвестные, предположительно, открывают в разных домах Ростова газовые вентили, об этом пишут в социальных сетях горожане.

Последние два дня жители Ростова сообщают о сильном запахе газа в подъездах и на первых этажах. В частности такие жалобы поступают от жильцов домов на Большой Садовой, Советской, Тельмана, Портовой и Университетского. Горожане рассказывают, что причиной запаха, предположительно, являются открытые газовые вентили. Кто и зачем их открывает, остается загадкой.

В региональном МЧС сообщили, что информацию об открытых вентилях необходимо направлять в газовые службы. Вероятно речь идет о проведении каких-то технических работ.

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Также местные жители жалуются, что экстренные и газовые службы не всегда своевременно реагируют на сообщения о запахе газа.

«Аварийные службы не отвечают! Звонили весь вечер 112, 104. Никто не ответил», — пишут ростовчане.

Официальных сообщений о ситуации от властей города и экстренных служб пока не поступало.

Ранее Прокуратура Ростова потребовала расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.

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