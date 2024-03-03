Прогулка за руки за 3 тысячи: ростовчанкам предлагают услугу «Парень на 8 Марта»

За пять тысяч рублей мужчина готов купить и подарить цветы. Правда, если девушка сама заранее их купит, то сэкономит на «подарке» еще три тысячи рублей. На пять тысяч придется раскошелиться в случае похода в ресторан. При этом сам счет закрывать будет дама.