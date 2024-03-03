Прогулка за руки за 3 тысячи: ростовчанкам предлагают услугу «Парень на 8 Марта»

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Мужчина указал, что является опытным «Парнем на 8 Марта». За деньги он готов создать для каждой девушки ощущение близкого человека рядом в праздник. Правда, просит он за это весьма большие суммы.
Так, поход в кино с «Парнем на 8 Марта» обойдется ростовчанке в одну тысячу рублей. Простая прогулка за руки стоит три тысячи рублей.
За пять тысяч рублей мужчина готов купить и подарить цветы. Правда, если девушка сама заранее их купит, то сэкономит на «подарке» еще три тысячи рублей. На пять тысяч придется раскошелиться в случае похода в ресторан. При этом сам счет закрывать будет дама.
Также молодой человек за две тысячи рублей готов «засветиться в сторис». Еще тысячу придется накинуть, если девушка захочет отметить парня на фото в соцсетях.
Ранее RostovGazeta рассказала, как подорожают букеты цветов в Ростове к 8 Марта.