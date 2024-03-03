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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Ростове девушкам предлагают услугу «парень на 8 Марта»

Прогулка за руки за 3 тысячи: ростовчанкам предлагают услугу «Парень на 8 Марта»

3 марта 2024, 16:22
Фото: pxhere.com
В Ростове девушкам предлагают услугу «парень на 8 Марта»

В Ростове девушкам предлагают услугу «Парень на 8 Марта»

Молодой человек в Ростове готов за деньги провести с девушками 8 Марта как настоящий кавалер, о своих услугах он подробно рассказал на сайте бесплатных объявлений.

Мужчина указал, что является опытным «Парнем на 8 Марта». За деньги он готов создать для каждой девушки ощущение близкого человека рядом в праздник. Правда, просит он за это весьма большие суммы.

Так, поход в кино с «Парнем на 8 Марта» обойдется ростовчанке в одну тысячу рублей. Простая прогулка за руки стоит три тысячи рублей.

За пять тысяч рублей мужчина готов купить и подарить цветы. Правда, если девушка сама заранее их купит, то сэкономит на «подарке» еще три тысячи рублей. На пять тысяч придется раскошелиться в случае похода в ресторан. При этом сам счет закрывать будет дама.

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Также молодой человек за две тысячи рублей готов «засветиться в сторис». Еще тысячу придется накинуть, если девушка захочет отметить парня на фото в соцсетях.

Ранее RostovGazeta рассказала, как подорожают букеты цветов в Ростове к 8 Марта.

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