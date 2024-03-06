Более 60 млн рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Речь идет об участке от переулка Крылатый до Оганова, 118. Всего на работы выделили 60,2 миллиона рублей.
Компания, которая одержала победу, пока не раскрывается. Но цену она сбивать не стала во время конкурса.
Деньги на работы возьмут из бюджетов города и региона, а выплату компания получит в течение семи дней с даты подписания документа о приемке. Гарантия на нижний и верхний слои дорожного покрытия составит пять лет.
Добавим, что контракт перестанет действовать 31 декабря 2024 года.
Ранее водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области.