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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Более 60 млн рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону

Более 60 млн рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону

6 марта 2024, 09:40
Фото: Яндекс.Карты
Более 60 млн рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который приведет в порядок дорогу на улице Особенной, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет об участке от переулка Крылатый до Оганова, 118. Всего на работы выделили 60,2 миллиона рублей.

Компания, которая одержала победу, пока не раскрывается. Но цену она сбивать не стала во время конкурса.

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Деньги на работы возьмут из бюджетов города и региона, а выплату компания получит в течение семи дней с даты подписания документа о приемке. Гарантия на нижний и верхний слои дорожного покрытия составит пять лет.

Добавим, что контракт перестанет действовать 31 декабря 2024 года.

Ранее водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорожные работы#Улица Особенная
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