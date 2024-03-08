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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Жители Азова заявили о мощном звуке взрыва 8 марта

«Дом прям затрясся»: жители Азова заявили о мощном звуке взрыва

8 марта 2024, 13:09
Фото: 1MI

Жители Азова заявили о мощном звуке взрыва 8 марта

В Азове в пятницу, 8 февраля, прозвучал звук, который похож на взрыв, сообщили местные жители в Telegram.

В местных пабликах появились десятки комментариев о громком звуке в городе, напугавшем горожан. По их словам, он был настолько сильным, что тряслись дома.

Некоторые предположили, что самолет перешел на сверхзвук, а другие посчитали, что могла сработать система ПВО. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

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«Дом прям затрясся», — говорится в комментариях.

«Сильнее обычного», — сообщают горожане.

Отметим, что на момент публикации не было официальных заявлений по этому поводу.

Ранее губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Самолет#Сверхзвук#Происшествия
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