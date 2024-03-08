«Дом прям затрясся»: жители Азова заявили о мощном звуке взрыва

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В местных пабликах появились десятки комментариев о громком звуке в городе, напугавшем горожан. По их словам, он был настолько сильным, что тряслись дома.
Некоторые предположили, что самолет перешел на сверхзвук, а другие посчитали, что могла сработать система ПВО. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Дом прям затрясся», — говорится в комментариях.
«Сильнее обычного», — сообщают горожане.
Отметим, что на момент публикации не было официальных заявлений по этому поводу.
Ранее губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.