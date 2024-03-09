В Ростове на день закроют железнодорожный переезд в Новом поселении

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Департамент автодорог Ростова объявил, что через неделю, 16 марта, на территории микрорайона Новое поселение начнутся работы по обслуживанию железной дороги. Рабочим предстоит привести в надлежащее состояние железнодорожный переезд, расположенный на перекрестке улиц Курганной и Мечникова.
В городе планируют прекратить движение транспорта по железнодорожному переезду с 08.00 до 19.00 мск, на этот промежуток времени водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов, используя альтернативные железнодорожные переезды.
Ранее в Ростове сообщили о планах ограничить движение на улице Московской до конца июля.