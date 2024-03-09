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Published Сегодня, 09:39

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В Ростове на день закроют железнодорожный переезд в Новом поселении

В Ростове на день закроют железнодорожный переезд в Новом поселении

9 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Ростове на день закроют железнодорожный переезд в Новом поселении
В Ростове на несколько часов закроют железнодорожный переезд, расположенный на территории Нового поселения, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент автодорог Ростова объявил, что через неделю, 16 марта, на территории микрорайона Новое поселение начнутся работы по обслуживанию железной дороги. Рабочим предстоит привести в надлежащее состояние железнодорожный переезд, расположенный на перекрестке улиц Курганной и Мечникова.

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В городе планируют прекратить движение транспорта по железнодорожному переезду с 08.00 до 19.00 мск, на этот промежуток времени водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов, используя альтернативные железнодорожные переезды.

Ранее в Ростове сообщили о планах ограничить движение на улице Московской до конца июля.

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