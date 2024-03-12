Экс-участника боевых действий осудили в Ростове за нападение на полицейского

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В октябре 2023 года в гостиницу «Виват» вызвали полицейских из-за нарушения общественного порядка. Здесь фигурант спрятал в руки пакет и имитировал взрывное устройство. Он угрожал правоохранителям и ударил одного из них.
«Я сапер. Я прошел боевой опыт. Я сейчас дерну чеку», — кричал мужчина.
После этого завели уголовное дело и на суде нападавший полностью признал вину. Оказалось, что он был участником боевых действий и имеет медаль за отвагу.
Суд приговорил фигуранта к восьми месяцам заключения.
Ранее Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук. Материал на эту тему читайте по ссылке.