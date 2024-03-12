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Экс-участника боевых действий осудили в Ростове за нападение на полицейского

Экс-участника боевых действий осудили в Ростове за нападение на полицейского

12 марта 2024, 07:38
Фото: 1MI
Экс-участника боевых действий осудили в Ростове за нападение на полицейского
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему участнику боевых действий за нападение на полицейского, говорится в документах Железнодорожного районного суда.

В октябре 2023 года в гостиницу «Виват» вызвали полицейских из-за нарушения общественного порядка. Здесь фигурант спрятал в руки пакет и имитировал взрывное устройство. Он угрожал правоохранителям и ударил одного из них.

«Я сапер. Я прошел боевой опыт. Я сейчас дерну чеку», — кричал мужчина.

Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук
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После этого завели уголовное дело и на суде нападавший полностью признал вину. Оказалось, что он был участником боевых действий и имеет медаль за отвагу.

Суд приговорил фигуранта к восьми месяцам заключения.

Ранее Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Нападение#Полицейский#Уголовное дело#Происшествия
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