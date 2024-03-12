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Пять дней не могут разыскать пропавшую школьницу в Ростове-на-Дону

Пять дней не могут найти 15-летнюю школьницу из Ростова-на-Дону

12 марта 2024, 06:42
Фото: flickr.com/cc by 2.0/thompson_wood
Пять дней не могут разыскать пропавшую школьницу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается розыск 15-летней девушки, не вернувшейся домой, сообщили в соцсетях местные поисковики.

Девушка пропала еще 7 марта и сейчас о ее местоположении информации нет. Ее рост составляет 1,6 метра, она худощавого телосложения.

У пропавшей светло-русые волосы и голубые глаза. На ней было синее пальто, с собой она взяла рюкзак.

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Волонтеры рассказали, что девушка может находиться в другом городе. Сейчас необходима помощь добровольцев для ее розыска.

Ранее появилась информация, что почти 100 человек пропали в Ростовской области за один месяц. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в донской столице, лежащим на земле.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Розыск#Поисковики#Пропавшая школьница
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