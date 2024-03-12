Пять дней не могут найти 15-летнюю школьницу из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Девушка пропала еще 7 марта и сейчас о ее местоположении информации нет. Ее рост составляет 1,6 метра, она худощавого телосложения.
У пропавшей светло-русые волосы и голубые глаза. На ней было синее пальто, с собой она взяла рюкзак.
Волонтеры рассказали, что девушка может находиться в другом городе. Сейчас необходима помощь добровольцев для ее розыска.
Ранее появилась информация, что почти 100 человек пропали в Ростовской области за один месяц. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в донской столице, лежащим на земле.