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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц

Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц

14 марта 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц
В Ростове растет спрос на услуги ветеринаров и специалистов по дрессировке, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Услуги».

Спрос на услуги специалистов по уходу за животными вырос на четверть за последний год. Ветеринары стали востребованными еще на 57%. На 54% вырос спрос на услуги экспертом по дрессировке и обучению животных.

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Большинство опрошенных ростовчан — 32% — тратят на уход за питомцами от одной до трех тысяч рублей в месяц. Еще 13% респондентов выделяют на животных от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Больше десяти тысяч тратят 4% ростовчан.

Что касается самих услуг, то к ветеринарам регулярно обращаются 86% владельцев питомцев. 19% опрошенных ростовчан пользуются услугами грумеров для своих животных. Еще 12% сотрудничают со специалистами по по обучению послушанию и основным командам.

Ранее кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара.

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