Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц

Большинство опрошенных ростовчан — 32% — тратят на уход за питомцами от одной до трех тысяч рублей в месяц. Еще 13% респондентов выделяют на животных от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Больше десяти тысяч тратят 4% ростовчан.