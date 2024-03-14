Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Спрос на услуги специалистов по уходу за животными вырос на четверть за последний год. Ветеринары стали востребованными еще на 57%. На 54% вырос спрос на услуги экспертом по дрессировке и обучению животных.
Большинство опрошенных ростовчан — 32% — тратят на уход за питомцами от одной до трех тысяч рублей в месяц. Еще 13% респондентов выделяют на животных от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Больше десяти тысяч тратят 4% ростовчан.
Что касается самих услуг, то к ветеринарам регулярно обращаются 86% владельцев питомцев. 19% опрошенных ростовчан пользуются услугами грумеров для своих животных. Еще 12% сотрудничают со специалистами по по обучению послушанию и основным командам.
Ранее кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара.