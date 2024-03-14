В зоопарке Ростова рассказали, почему умерла львица Олесия

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Она длительное время болела, но так и не смогла с этим справиться, несмотря на все усилия ветеринаров.
«Ветеринарные врачи всеми возможными способами боролись за ее жизнь. Мы очень надеялись на положительный результат», — рассказали в зоопарке.
Добавим, что львица жила в зоопарке с 2015 года и дважды успела дать потомство. А также она спокойно реагировала на посетителей.
Какая именно у нее была болезнь, не раскрывается.
Ранее в зоопарке Ростова появился памятник бегемоту Рифу, который прожил 51 год. Его не стало в минувшем году.
Кроме того, в зоопарке в донской столице объяснили облезлый вид белого медведя Айона.