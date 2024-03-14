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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Стала известна причина смерти львицы в зоопарке Ростова

В зоопарке Ростова рассказали, почему умерла львица Олесия

14 марта 2024, 12:18
Фото: Ростовский Зоопарк
Стала известна причина смерти львицы в зоопарке Ростова

Львица Олесия скончалась в ростовском зоопарке

В Ростове-на-Дону ушла из жизни львица Олесия, сообщили в зоопарке.

Она длительное время болела, но так и не смогла с этим справиться, несмотря на все усилия ветеринаров.

«Ветеринарные врачи всеми возможными способами боролись за ее жизнь. Мы очень надеялись на положительный результат», — рассказали в зоопарке.

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Добавим, что львица жила в зоопарке с 2015 года и дважды успела дать потомство. А также она спокойно реагировала на посетителей.

Какая именно у нее была болезнь, не раскрывается.

Ранее в зоопарке Ростова появился памятник бегемоту Рифу, который прожил 51 год. Его не стало в минувшем году.

Кроме того, в зоопарке в донской столице объяснили облезлый вид белого медведя Айона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Болезнь#Ветеринары#Львица Олесия
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