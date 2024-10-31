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Ветеринары

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Октябрь
В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани
31 октября, 09:00
В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу
2 октября, 14:09
Август
«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник
27 августа, 14:00
«Путь Пудинга»: как пес пришел в ветклинику Ростова почистить зубы и ушел с переломом
15 августа, 12:36
Июль
Житель Ростовской области избил девушку-ветеринара до потери сознания
18 июля, 13:47
Апрель
Под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных
16 апреля, 11:48
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны
Зоопарк Ростова стал одним из лучших в стране, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
4 апреля, 16:05
Март
В зоопарке Ростова рассказали, почему умерла львица Олесия
В Ростове-на-Дону ушла из жизни львица Олесия, сообщили в зоопарке.
14 марта, 12:18
Декабрь 2023
«Отрезали сосок!»: ростовчанка заявила, что ее кошку изранили в ветклинике
26 декабря 2023, 16:51

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