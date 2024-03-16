Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В понедельник, 18 марта, это коснется улиц Балашовская, Вагулевского, Лензаводская, переулков Вагонный и Солдатский. Ограничения введут по улицам Мусоргского, Каштановая, Липовая, Каштановая, Крамского, Шостаковича, Серова, Сурикова.
Во вторник обесточат улицы Казахская, Лесопарковкая, Благодатная, Закруткина, Кизлярская, проспект Театральный, переулки Чувашский и Краснофлотский.
В среду электричества не будет на улицах Мелитопольская, 12 Декабря, Пугачева, Молодёжная, Экономическая, Курчатова.
В четверг свет выключат по улицам Мечникова, Козлова, переулку Соборный и проспекту Буденновский. В пятницу введут ограничения по улицам Портовая, Черкесская, Коминтерна, 1-я Круговая, Днепростроевская, Кочубея, Международная.
Ранее десятки тысяч человек в донском регионе оставались без электричества.