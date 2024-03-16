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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта

16 марта 2024, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в очередной раз запланированы отключения света, которые будут проходить несколько дней, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 18 марта, это коснется улиц Балашовская, Вагулевского, Лензаводская, переулков Вагонный и Солдатский. Ограничения введут по улицам Мусоргского, Каштановая, Липовая, Каштановая, Крамского, Шостаковича, Серова, Сурикова.

Во вторник обесточат улицы Казахская, Лесопарковкая, Благодатная, Закруткина, Кизлярская, проспект Театральный, переулки Чувашский и Краснофлотский.

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В среду электричества не будет на улицах Мелитопольская, 12 Декабря, Пугачева, Молодёжная, Экономическая, Курчатова.

В четверг свет выключат по улицам Мечникова, Козлова, переулку Соборный и проспекту Буденновский. В пятницу введут ограничения по улицам Портовая, Черкесская, Коминтерна, 1-я Круговая, Днепростроевская, Кочубея, Международная.

Ранее десятки тысяч человек в донском регионе оставались без электричества.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Отключения света#Ростов#Технические работы
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