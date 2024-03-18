Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Дело об аксайских рынках продолжают рассматривать на суде в Ростове. Обвиняемыми по нему проходят бывший глава района, бизнесмены Бабаевы и другие.
На прошедшем заседании суда свидетелями выступили бывший директора ООО «Алмаз» Владимир Дедух, он является тестем Эдуарда Бабаева. Он рассказал, что территория предприятия сдавалась в аренду под продажу товаров для машин. Дедух рассказал, что подозревал о некоторых нечистых схемах, например, что о взимании оплаты мимо кассы и чеков.
«Я не имел права принимать меры, но говорил предпринимателям, которые были ответственны за эти земельные участки», — объяснил он.
Выступил на заседании и другой свидетель — Василий Добрынин. Он брал в аренду у Вадима Бабаева и еще двух владельцев для субаренды землю по адресу: Малое Зеленое Кольцо, 5а. Однако на вопрос прокурора о доходах от этого предприятия отвечать не стал.
Наконец, заслушал суд и показания племянницы Карима Бабаева Ирины Алиевой. Она рассказала, что с конца мая по ноябрь 2021 года обвиняемый по делу жил в ее доме из-за тяжелого течения ковида. Алиева уточнила, что все это время ее дядя не скрывал и не просил скрывать информацию о своем местонахождении, однако не пользовался в тот момент телефоном.
Напомним, ранее суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца.