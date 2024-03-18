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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:20

Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове

Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове

18 марта 2024, 13:18
Фото: 1MI
Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове
Двух родственников главного обвиняемого Карима Бабаева и одного из бывших арендаторов рынка в Аксайском районе допросили на суде в Ростове, пишет «Город N».

Дело об аксайских рынках продолжают рассматривать на суде в Ростове. Обвиняемыми по нему проходят бывший глава района, бизнесмены Бабаевы и другие.

На прошедшем заседании суда свидетелями выступили бывший директора ООО «Алмаз» Владимир Дедух, он является тестем Эдуарда Бабаева. Он рассказал, что территория предприятия сдавалась в аренду под продажу товаров для машин. Дедух рассказал, что подозревал о некоторых нечистых схемах, например, что о взимании оплаты мимо кассы и чеков.

«Я не имел права принимать меры, но говорил предпринимателям, которые были ответственны за эти земельные участки», — объяснил он.

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«Я не имел права принимать меры, но говорил предпринимателям, которые были ответственны за эти земельные участки», — объяснил он.«Я не имел права принимать меры, но говорил предпринимателям, которые были ответственны за эти земельные участки», — объяснил он.
«Я не имел права принимать меры, но говорил предпринимателям, которые были ответственны за эти земельные участки», — объяснил он.
Фото: pxhere

Выступил на заседании и другой свидетель — Василий Добрынин. Он брал в аренду у Вадима Бабаева и еще двух владельцев для субаренды землю по адресу: Малое Зеленое Кольцо, 5а. Однако на вопрос прокурора о доходах от этого предприятия отвечать не стал.

Наконец, заслушал суд и показания племянницы Карима Бабаева Ирины Алиевой. Она рассказала, что с конца мая по ноябрь 2021 года обвиняемый по делу жил в ее доме из-за тяжелого течения ковида. Алиева уточнила, что все это время ее дядя не скрывал и не просил скрывать информацию о своем местонахождении, однако не пользовался в тот момент телефоном.

Напомним, ранее суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца.

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