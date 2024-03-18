Новые свидетели всплыли на суде по делу Бабаевых в Ростове

Наконец, заслушал суд и показания племянницы Карима Бабаева Ирины Алиевой. Она рассказала, что с конца мая по ноябрь 2021 года обвиняемый по делу жил в ее доме из-за тяжелого течения ковида. Алиева уточнила, что все это время ее дядя не скрывал и не просил скрывать информацию о своем местонахождении, однако не пользовался в тот момент телефоном.