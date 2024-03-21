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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

«Пора привыкнуть»: звуки взрывов услышали жители поселений под Ростовом

«Я аж подпрыгула»: звуки взрывов услышали жители поселений под Ростовом

21 марта 2024, 10:16
Фото: Mil.ru
«Пора привыкнуть»: звуки взрывов услышали жители поселений под Ростовом
Жители Зерноградского и Азовского районов сообщили о звуках взрыва в небе, сообщения об этом он оставляют в социальных сетях.

Грохот прогремел в небе над Азовским и Зерноградским районом около 12.10 мск. Жители пишут, что от взрыва затряслись стекла домов, сработала сигнализация машин. Также сообщается, что был виден характерный белый след в небе и слышен гул самолета.

«Я аж подпрыгнула», «Да, бахнуло хорошо так», «Пора привыкнуть, типичный день с хлопком», — пишут в социальных сетях местные жители.

Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом
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Власти региона официально информацию об инциденте не комментировали. Что стало причиной взрыва, достоверно не известно.

Информация будет уточняться.

Ранее сообщалось, что зенитными установками хотят защитить от беспилотников НПЗ в Новошахтинске.

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