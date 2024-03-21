«Я аж подпрыгула»: звуки взрывов услышали жители поселений под Ростовом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Грохот прогремел в небе над Азовским и Зерноградским районом около 12.10 мск. Жители пишут, что от взрыва затряслись стекла домов, сработала сигнализация машин. Также сообщается, что был виден характерный белый след в небе и слышен гул самолета.
«Я аж подпрыгнула», «Да, бахнуло хорошо так», «Пора привыкнуть, типичный день с хлопком», — пишут в социальных сетях местные жители.
Власти региона официально информацию об инциденте не комментировали. Что стало причиной взрыва, достоверно не известно.
Информация будет уточняться.
Ранее сообщалось, что зенитными установками хотят защитить от беспилотников НПЗ в Новошахтинске.