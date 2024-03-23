Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди устроили расстрел посетителей ТЦ «Крокус Сити Молл» и концертного зала, после чего подожгли концертную площадку. В результате преступления — от травм и отравления продуктами горения погибли более сотни мирных жителей.