Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди устроили расстрел посетителей ТЦ «Крокус Сити Молл» и концертного зала, после чего подожгли концертную площадку. В результате преступления — от травм и отравления продуктами горения погибли более сотни мирных жителей.
В субботу, 23 марта, президент ФНКА АзерРос Ханоглан Алиев выступил с официальным обращением, выразив соболезнования из-за гибели посетителей ТЦ и концертного зала «Крокус Сити Холл».
Ханоглан Алиев назвал произошедшее безжалостным актом террора, который не только ранил родных и близких жертв теракта, но и причинил боль всему обществу. Он пожелал пострадавшим выздоровления и сил.
«Террористы, совершившие такой жестокий и бессмысленный акт насилия, несомненно, понесут суровую и беспощадную расплату за убийство беззащитных людей», — добавил президент ФНКА АзерРос Ханоглан Алиев.