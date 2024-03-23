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Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»

Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 13:10
Фото: 1MI
Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»
Общественники Азербайджана выразили соболезнования жертвам теракта в ТЦ «Крокус». И заявили об уверенности, что убийцам мирных жителей грозит «суровая расплата». Официальное обращение выпустила пресс-служба Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди устроили расстрел посетителей ТЦ «Крокус Сити Молл» и концертного зала, после чего подожгли концертную площадку. В результате преступления — от травм и отравления продуктами горения погибли более сотни мирных жителей.

В субботу, 23 марта, президент ФНКА АзерРос Ханоглан Алиев выступил с официальным обращением, выразив соболезнования из-за гибели посетителей ТЦ и концертного зала «Крокус Сити Холл».

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Ханоглан Алиев назвал произошедшее безжалостным актом террора, который не только ранил родных и близких жертв теракта, но и причинил боль всему обществу. Он пожелал пострадавшим выздоровления и сил.

«Террористы, совершившие такой жестокий и бессмысленный акт насилия, несомненно, понесут суровую и беспощадную расплату за убийство беззащитных людей», — добавил президент ФНКА АзерРос Ханоглан Алиев.

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