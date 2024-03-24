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Published Сегодня, 07:35

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Судья соревнований из Ростова рассказал, что происходило во время стрельбы в Крокусе

«Думали, это петарды»: судья соревнований из Ростова рассказал о теракте в «Крокусе»

24 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI
Судья соревнований из Ростова рассказал, что происходило во время стрельбы в Крокусе
Как происходила эвакуация детей из Ростовской области, оказавшихся в здании «Крокус сити холла», рассказал президент Федерации танцевального спорта региона Аркадий Стрельников.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошло теракт. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник». В это время в здании несколькими этажами выше находились дети из Ростовской области, которые принимали участие Чемпионате России по бальным танцам. Всего на мероприятие поехали 15 спортсменов из региона, а также их родители и тренеры.

Стрельников в интервью «КП-Ростов-на-Дону» рассказал, что на соревнования по бальным танцам приехали порядка 1,2 тысячи спортсменов.

Турнир продолжался даже, когда началась стрельба. Все подумали, что кто-то зажег петарду.

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Дети, которые были в части помещения, находящейся ближе к концертному залу, первыми услышали звуки стрельбы и запаниковали. Вскоре организаторы мероприятия призвали закрыть дверь, откуда доносились звуки стрельбы. Была организована эвакуация, которую контролировали судьи турнира.

«На улице уже было полно дыма от пожара в соседнем зале. Многие вышли на улицу в чем были — в легких платьях, концертных костюмах», — цитирует издание Стрельникова.

Никто из участников Чемпионата не пострадал.

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