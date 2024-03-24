«Думали, это петарды»: судья соревнований из Ростова рассказал о теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошло теракт. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник». В это время в здании несколькими этажами выше находились дети из Ростовской области, которые принимали участие Чемпионате России по бальным танцам. Всего на мероприятие поехали 15 спортсменов из региона, а также их родители и тренеры.
Стрельников в интервью «КП-Ростов-на-Дону» рассказал, что на соревнования по бальным танцам приехали порядка 1,2 тысячи спортсменов.
Турнир продолжался даже, когда началась стрельба. Все подумали, что кто-то зажег петарду.
Дети, которые были в части помещения, находящейся ближе к концертному залу, первыми услышали звуки стрельбы и запаниковали. Вскоре организаторы мероприятия призвали закрыть дверь, откуда доносились звуки стрельбы. Была организована эвакуация, которую контролировали судьи турнира.
«На улице уже было полно дыма от пожара в соседнем зале. Многие вышли на улицу в чем были — в легких платьях, концертных костюмах», — цитирует издание Стрельникова.
Никто из участников Чемпионата не пострадал.