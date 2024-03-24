«Думали, это петарды»: судья соревнований из Ростова рассказал о теракте в «Крокусе»

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошло теракт. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник». В это время в здании несколькими этажами выше находились дети из Ростовской области, которые принимали участие Чемпионате России по бальным танцам. Всего на мероприятие поехали 15 спортсменов из региона, а также их родители и тренеры.