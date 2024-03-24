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Жительница Таганрога сняла на телефон последние минуты до теракта в «Крокусе»

Жительница Таганрога сняла на телефон последние минуты до теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 05:40
Фото: 1MI
Жительница Таганрога сняла на телефон последние минуты до теракта в «Крокусе»
Последние снимки семьи из Таганрога, которые оказались на концерте в «Крокус Сити Холле», где произошел теракт, появились в Сети.

Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в зал и стала расстреливать зрителей, которые пришли на концерт. Также террористы подожгли зал. В настоящее время известно о 133 погибших и более 150 раненых. Число жертв продолжает расти.

Во время трагедии на связь с близкими перестала выходить многодетная семья из Таганрога.

Виктория Ч. вместе со своим мужем и сыном приехали на концерт. Судя по опубликованным Donday фотографиям, женщина вместе с сыном уже разместились на своих местах.

Последние кадры перед терактом в «Крокусе»Последние кадры перед терактом в «Крокусе»
Последние кадры перед терактом в «Крокусе»
Фото: donday.ru
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Мужчины на кадрах не видно. Виктория и ее сын выглядят на кадрах веселыми. Их места находились далеко от сцены и поэтому родные не теряют надежды на то, что их близким удалось выжить.

По словам старшей дочери Виктории, им удалось выбраться из зала. Однако дальнейшая их судьба неизвестна.

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