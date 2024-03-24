Жительница Таганрога сняла на телефон последние минуты до теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в зал и стала расстреливать зрителей, которые пришли на концерт. Также террористы подожгли зал. В настоящее время известно о 133 погибших и более 150 раненых. Число жертв продолжает расти.
Во время трагедии на связь с близкими перестала выходить многодетная семья из Таганрога.
Виктория Ч. вместе со своим мужем и сыном приехали на концерт. Судя по опубликованным Donday фотографиям, женщина вместе с сыном уже разместились на своих местах.
Мужчины на кадрах не видно. Виктория и ее сын выглядят на кадрах веселыми. Их места находились далеко от сцены и поэтому родные не теряют надежды на то, что их близким удалось выжить.
По словам старшей дочери Виктории, им удалось выбраться из зала. Однако дальнейшая их судьба неизвестна.