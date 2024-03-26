rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Житель Ставрополья оказался в трудовом рабстве в Ростовской области

Перебирал кабачки, валил лес: мужчина чудом спасся из рабства в Ростовской области

26 марта 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ставрополья оказался в трудовом рабстве в Ростовской области

Мужчина чудом спасся из рабства в Ростовской области

Житель Ставрополья оказался в трудовом рабстве в Ростовской области, его историю рассказала «КП — Ростов-на-Дону».

54-летний уроженец города Минеральные Воды приехал в Ростов в феврале. На вокзале он встретил неких людей, предложивших ему выпить. Он согласился, однако на следующий день очнулся в полиции без денег и документов.

Покинув участок, мужчина озаботился поиском денег. На вокзале он встретил незнакомца, который представился Андреем и предложил ему подзаработать. Ставрополец согласился и поехал с ним на дачу под Ростовом.

Там он стал работать в огороде: «перебирал кабачки, валил сухой лес, засеивал семенами поля». Однако новый работодатель заявил, что пока не собирается отпускать мужчину.

«Они ещё подумают, посмотрят», — вспоминает он.

Нечеловеческие условия: как жителей Ростовской области продавали в рабство за границу
Узнать подробнее

На злополучной даче трудились и другие мужчины. У одного из них ставрополец смог раздобыть телефон и позвонить дочери. Благодаря ее помощи и вмешательству волонтеров полиция нагрянула на дачу и спасла мужчину.

Ранее в Ростовской области заключили под стражу двоих братьев, обвиняемых в удерживании людей в неволе.

Читайте также:
В Ростове пособнику террористов дали 11 лет колонии строгого режимаВ Ростове задержали подозрительный автомобиль с оружием, похожим на боевоеОбломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ставропольский край#Последние новости Ростова на сегодня#Преступность в Ростовской области#Ростов#Криминал в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районе
Сегодня, 08:14
Жительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»
Сегодня, 04:53
Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область
Сегодня, 05:19
Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове
Сегодня, 05:44
Врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины
Сегодня, 06:11
Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути
Сегодня, 06:57
"