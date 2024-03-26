Перебирал кабачки, валил лес: мужчина чудом спасся из рабства в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
54-летний уроженец города Минеральные Воды приехал в Ростов в феврале. На вокзале он встретил неких людей, предложивших ему выпить. Он согласился, однако на следующий день очнулся в полиции без денег и документов.
Покинув участок, мужчина озаботился поиском денег. На вокзале он встретил незнакомца, который представился Андреем и предложил ему подзаработать. Ставрополец согласился и поехал с ним на дачу под Ростовом.
Там он стал работать в огороде: «перебирал кабачки, валил сухой лес, засеивал семенами поля». Однако новый работодатель заявил, что пока не собирается отпускать мужчину.
«Они ещё подумают, посмотрят», — вспоминает он.
На злополучной даче трудились и другие мужчины. У одного из них ставрополец смог раздобыть телефон и позвонить дочери. Благодаря ее помощи и вмешательству волонтеров полиция нагрянула на дачу и спасла мужчину.
Ранее в Ростовской области заключили под стражу двоих братьев, обвиняемых в удерживании людей в неволе.