Суд в Ростове назначил 7 лет колонии женщине за попытку совершить теракт

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Обвиняемая пыталась совершить теракт в Запорожское области в сентябре прошлого года. Мачильская действовала в составе террористического сообщества и получала указания от СБУ.
В частности женщина должна была изготовить взрывное устройство и заложить его в одном из муниципалитетов Запорожья. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.
Мачильской вменялось сразу несколько уголовных статей — «Террористический акт», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Суд в Ростове приговорил ее к семи годам лишения свободы.
Ранее в Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей.