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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Ларисы Мачильской

Суд в Ростове назначил 7 лет колонии женщине за попытку совершить теракт

28 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI
Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Ларисы Мачильской
Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Ларисы Мачильской, обвиняемой по нескольким статьям, связанным с терроризмом, сообщили в ФСБ.

Обвиняемая пыталась совершить теракт в Запорожское области в сентябре прошлого года. Мачильская действовала в составе террористического сообщества и получала указания от СБУ.

В частности женщина должна была изготовить взрывное устройство и заложить его в одном из муниципалитетов Запорожья. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.

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Мачильской вменялось сразу несколько уголовных статей — «Террористический акт», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Суд в Ростове приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Ранее в Ростове задержали экстремистов, вербовавших в свои ряды местных жителей.

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