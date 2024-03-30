Дачники в Ростове массово скупают семена петунии и хризантемы

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Возглавили список самых продаваемых саженцев голубика, хризантемы и розы. По доле же
продаж лидируют саженцы клубники, роз и перцев.
Среди цветов рост продаж показали петунии. За год их стали покупать в четыре раза чаще. Не теряют популярности хризантемы. Спрос на них год к году вырос в три раза. Хризантемы пользуются популярностью в регионе не только из красивого вида, но и стойкости к ветрам и сквознякам. При этом минимальная цена за их рассаду составляет примерно 40 рублей. Это на четверть меньше, чем в прошлом году.
Реже ростовские дачники стали сажать огурцы и помидоры. Спрос на них упал на 50% и 56% соответственно. В прошлом году их покупали активнее.
При этом в целом за год интерес к рассаде в Ростове вырос на 25% год к году.
Ранее ростовским дачникам запретили выращивать ипомею трехцветную.