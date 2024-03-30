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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Продажи рассады в Ростове за год выросли на 25%

Дачники в Ростове массово скупают семена петунии и хризантемы

30 марта 2024, 04:48
Фото: pxhere.com
Продажи рассады в Ростове за год выросли на 25%
Продажи рассады в Ростове за год выросли на 25%, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито».

Возглавили список самых продаваемых саженцев голубика, хризантемы и розы. По доле же
продаж лидируют саженцы клубники, роз и перцев.

Среди цветов рост продаж показали петунии. За год их стали покупать в четыре раза чаще. Не теряют популярности хризантемы. Спрос на них год к году вырос в три раза. Хризантемы пользуются популярностью в регионе не только из красивого вида, но и стойкости к ветрам и сквознякам. При этом минимальная цена за их рассаду составляет примерно 40 рублей. Это на четверть меньше, чем в прошлом году.

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Реже ростовские дачники стали сажать огурцы и помидоры. Спрос на них упал на 50% и 56% соответственно. В прошлом году их покупали активнее.

При этом в целом за год интерес к рассаде в Ростове вырос на 25% год к году.

Ранее ростовским дачникам запретили выращивать ипомею трехцветную.

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