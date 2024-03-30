Дачники в Ростове массово скупают семена петунии и хризантемы

Среди цветов рост продаж показали петунии. За год их стали покупать в четыре раза чаще. Не теряют популярности хризантемы. Спрос на них год к году вырос в три раза. Хризантемы пользуются популярностью в регионе не только из красивого вида, но и стойкости к ветрам и сквознякам. При этом минимальная цена за их рассаду составляет примерно 40 рублей. Это на четверть меньше, чем в прошлом году.