Генерал МЧС в Новошахтинске угнал пожарную машину, чтобы проверить охрану

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Канал пишет, что Филиппов приехал с проверкой в пожарную часть в Новошахтинске. Это произошло 29 марта.
«Рядом с частью стоял пожарный автомобиль без какой-либо охраны и ключами внутри», — сообщил канал.
Он уточнил, что генерал для проверки спокойно сел за руль и смог уехать, никто его остановить не попытался. Говорится, что теперь в пожарной части усилили охрану и устанавливаются все обстоятельства.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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