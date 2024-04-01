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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

Генерал угнал из Новошахтинска пожарную машину для проверки охраны

Генерал МЧС в Новошахтинске угнал пожарную машину, чтобы проверить охрану

1 апреля 2024, 07:56
Фото: 61.mchs.gov.ru
Генерал угнал из Новошахтинска пожарную машину для проверки охраны
Глава УМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов в рамках проверки охраны забрал из пожарной части автомобиль, но никто этого не заметил, пишет Tekegram-канал Baza.

Канал пишет, что Филиппов приехал с проверкой в пожарную часть в Новошахтинске. Это произошло 29 марта.

«Рядом с частью стоял пожарный автомобиль без какой-либо охраны и ключами внутри», — сообщил канал.

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Генерал угнал из Новошахтинска пожарную машину для проверки охраны
Видео: ТГ канал bazabazon

Он уточнил, что генерал для проверки спокойно сел за руль и смог уехать, никто его остановить не попытался. Говорится, что теперь в пожарной части усилили охрану и устанавливаются все обстоятельства.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе.

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