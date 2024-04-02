Жители Ростовской области умирают в два раза быстрее, чем ожидали власти

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Согласно данным госпрограммы «Развитие здравоохранения», прогнозированная смертность 346 человек на 100 тысяч населения. Однако этот показатель составил 655 жителей на 100 тысяч.
Отмечается, что данные собрали за минувший год. Издание 161 сообщило, что это связано с увеличением смертности среди мужчин, которые не участвуют в профилактических мероприятиях. Кроме того, они часто умирали «от внешних причин».
Ранее эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, что в регионе жители умирают вдвое чаще, чем рождаются.