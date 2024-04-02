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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жители Ростовской области умирают в 2 раза быстрее, чем ожидали власти

Жители Ростовской области умирают в два раза быстрее, чем ожидали власти

2 апреля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Жители Ростовской области умирают в 2 раза быстрее, чем ожидали власти
В Ростовской области смертность людей оказалась выше, чем ожидалось, сообщают СМИ.

Согласно данным госпрограммы «Развитие здравоохранения», прогнозированная смертность 346 человек на 100 тысяч населения. Однако этот показатель составил 655 жителей на 100 тысяч.

Отмечается, что данные собрали за минувший год. Издание 161 сообщило, что это связано с увеличением смертности среди мужчин, которые не участвуют в профилактических мероприятиях. Кроме того, они часто умирали «от внешних причин».

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Ранее эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, что в регионе жители умирают вдвое чаще, чем рождаются.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Население#Происшествия#Госпрограмма#Развитие здравоохранения
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