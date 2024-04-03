«Россети» вложили на электросетевой комплекс Ростовской области 13,5 млрд за 5 лет

За 2018–2023 годы «Россети Юг» вложили в развитие электросетевого комплекса на территории Ростовской области 13,5 млрд рублей. На эти деньги построили и реконструировали 2 тыс. км линий электропередачи, ввели в эксплуатацию почти 590 МВА (мегавольт-ампер) трансформаторной мощности. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в пресс-службе организации.