«Россети» вложили на электросетевой комплекс Ростовской области 13,5 млрд за 5 лет

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
За 2018–2023 годы «Россети Юг» вложили в развитие электросетевого комплекса на территории Ростовской области 13,5 млрд рублей. На эти деньги построили и реконструировали 2 тыс. км линий электропередачи, ввели в эксплуатацию почти 590 МВА (мегавольт-ампер) трансформаторной мощности. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в пресс-службе организации.
В течении пяти лет предприятие отремонтировало почти 15 тыс. км линий электропроводов, заменило 140 тыс. изоляторов, больше 13 тыс. опор и 1,9 тыс. км провода.
Кроме того, в рамках программы «Чистое небо» «Россети Юг» проложили в Таганроге 10 магистральных кабельных ЛЭП под землей, вместо воздушных, которые портили вид центра города.
Подробнее о том, какие времена переживает коммунальная инфраструктура Ростовской области читайте в большом спецпроекте RostovGazeta.