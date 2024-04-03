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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

«Россети» вложили на электросетевой комплекс Ростовской области 13,5 млрд за 5 лет

«Россети» вложили на электросетевой комплекс Ростовской области 13,5 млрд за 5 лет

3 апреля 2024, 14:02
Фото: Донэнерго
В рамках спецпроекта RostovGazeta предприятие сообщило о результатах деятельности с 2018 по 2023 год

За 2018–2023 годы «Россети Юг» вложили в развитие электросетевого комплекса на территории Ростовской области 13,5 млрд рублей. На эти деньги построили и реконструировали 2 тыс. км линий электропередачи, ввели в эксплуатацию почти 590 МВА (мегавольт-ампер) трансформаторной мощности. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в пресс-службе организации.

В течении пяти лет предприятие отремонтировало почти 15 тыс. км линий электропроводов, заменило 140 тыс. изоляторов, больше 13 тыс. опор и 1,9 тыс. км провода.

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Кроме того, в рамках программы «Чистое небо» «Россети Юг» проложили в Таганроге 10 магистральных кабельных ЛЭП под землей, вместо воздушных, которые портили вид центра города.

Подробнее о том, какие времена переживает коммунальная инфраструктура Ростовской области читайте в большом спецпроекте RostovGazeta.

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