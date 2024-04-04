rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Беспилотник обнаружили в поле в Ростовской области

Беспилотник рухнул в поле в Ростовской области

4 апреля 2024, 10:31
Фото: mil.ru
Беспилотник обнаружили в поле в Ростовской области
В Ростовской области в поле нашли беспилотник, который продолжал работать, сообщили местные жители в Telegram.

Автор показал на видео лежащий в траве небольшой летательный аппарат, который еще продолжал работать. По словам очевидцев, этот беспилотник ранее был сбит.

Те, кто его нашли, не решились подходить к нему слишком близко.

Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область
Узнать подробнее
По словам очевидцев, этот беспилотник ранее был сбит.По словам очевидцев, этот беспилотник ранее был сбит.
По словам очевидцев, этот беспилотник ранее был сбит.
Фото: t.me/etorostov

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Между тем, жители региона заявляют о появившемся в небе белом следе. Они предполагают, что это могла сработать система ПВО.

Ранее губернатор Василий Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ВСУ пытались совершить ракетную атаку по донскому региону.

Читайте также:
Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую областьАтака беспилотников может быть направлена на Новошахтинск и НовочеркасскГолубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Самолет#Беспилотник
Подпишитесь
Экс-председателя суда в Ростове заподозрили в получении взятки в 500 тыс рублей
Сегодня, 07:44
Власти Ростова разрешили построить бизнес-центр рядом с ЦГБ
Сегодня, 07:43
Ростовский олигарх Саввиди обеднел на 500 миллионов долларов
Сегодня, 06:57
Неизвестные потравили собак шаурмой с ядом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:43
Топливо оказалось на М-4 «Дон» из-за перевернувшегося бензовоза
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области
Сегодня, 05:06
"