Беспилотник рухнул в поле в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Автор показал на видео лежащий в траве небольшой летательный аппарат, который еще продолжал работать. По словам очевидцев, этот беспилотник ранее был сбит.
Те, кто его нашли, не решились подходить к нему слишком близко.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Между тем, жители региона заявляют о появившемся в небе белом следе. Они предполагают, что это могла сработать система ПВО.
Ранее губернатор Василий Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ВСУ пытались совершить ракетную атаку по донскому региону.