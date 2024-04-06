Рыбак из Ростова рассказал, как с помощью чеснока поймать очень много рыбы

Posted 6 апреля, 07:57
Published 6 апреля, 07:57
Modified 6 апреля, 07:59
Updated 6 апреля, 07:59
Денис является любителем рыбалки и периодически выбирается на реку Северский Донец. Домой он возвращается с уловом в несколько килограммов.
Рыбак рассказал нам секрет своего успеха, который заключается в приманке с ароматом чеснока. А после он ловит рыбу на червя.
Таким образом ему удалось поймать уже десятки карасей, которые он с гордостью привез домой. Рыбак прислал нам фотографии и показал один из своих уловов.
Ранее стало известно, что снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.