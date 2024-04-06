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Posted 6 апреля, 07:57

Published 6 апреля, 07:57

Modified 6 апреля, 07:59

Updated 6 апреля, 07:59

Рыбак из Ростова рассказал, как с помощью чеснока поймать очень много рыбы

Рыбак из Ростова рассказал, как с помощью чеснока поймать очень много рыбы

6 апреля 2024, 07:57
Фото: 1MI
Рыбак из Ростовской области Денис Дымура приманивает рыбу ароматом чеснока и возвращается домой с богатым уловом, рассказал он корреспонденту RostovGazeta.

Денис является любителем рыбалки и периодически выбирается на реку Северский Донец. Домой он возвращается с уловом в несколько килограммов.

Рыбак рассказал нам секрет своего успеха, который заключается в приманке с ароматом чеснока. А после он ловит рыбу на червя.

Таким образом ему удалось поймать уже десятки карасей, которые он с гордостью привез домой. Рыбак прислал нам фотографии и показал один из своих уловов.

Фото: Фотографию RostovGazeta прислал Денис Дымура

Ранее стало известно, что снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Улов#Рыбалка#Карась
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