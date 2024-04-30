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Апрель
Ростовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки
Житель Ростовской области отправился на рыбалку и вернулся с богатым уловом, рассказал он в соцсетях.
15 апреля, 09:15
Рыбак нашел место, где рыба в Ростовской области клюет вообще на все
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и нашел место, где рыба клевала на все виды приманки, об этом он рассказал в соцсетях.
11 апреля, 11:37
Рыбак из Ростова рассказал, как с помощью чеснока поймать очень много рыбы
6 апреля, 07:57
Рыбак в Ростовской области рассказал о своих невероятных уловах
Житель Ростовской области Денис Дымура постоянно ходит на рыбалку и возвращается с внушительным уловом, об этом он рассказал RostovGazeta.
5 апреля, 06:34
Февраль
Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной
27 февраля, 07:16
Ноябрь 2023
Топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области
26 ноября 2023, 06:06
Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 07:58
Октябрь 2023
Какую рыбу можно поймать в Ростовской области
18 октября 2023, 08:29

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