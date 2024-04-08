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Posted Вчера, 09:32

Published Вчера, 09:32

Modified Вчера, 09:34

Updated Вчера, 09:34

Сотрудника администрации Азова пырнули в спину на улице

Сотрудника администрации Азова пырнули в спину на улице

8 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI
Сотрудника администрации Азова пырнули в спину на улице
В Ростовской области на улице произошло нападение на сотрудника администрации Азова, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Это произошло в конце марта на улице Толстого. По информации канала, неизвестный подошел сзади и вонзил острый предмет в поясницу мужчине. Повернувшись, пострадавший увидел только силуэт убегающего крупного мужчины. Чиновник смог дойти до больницы, где его осмотрели медики. Рана оказалась неглубокой (до 10 см), внутренние органы не пострадали.

Канал пишет, что сотрудник всегда приветлив и вежлив, он не вступал в конфликты с кем-либо, поэтому не может представить, кто мог на него напасть. Информацию о нападении прокомментировали в региональном УМВД.

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«Поступило сообщение 62-летнего местного жителя о том, что неизвестный ударил его в спину колющим предметом. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас ищут подозреваемого и устанавливают все обстоятельства.

Ранее банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Нападение#Происшествия#Происшествие
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