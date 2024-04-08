Сотрудника администрации Азова пырнули в спину на улице

Posted Вчера, 09:32
Published Вчера, 09:32
Modified Вчера, 09:34
Updated Вчера, 09:34
Это произошло в конце марта на улице Толстого. По информации канала, неизвестный подошел сзади и вонзил острый предмет в поясницу мужчине. Повернувшись, пострадавший увидел только силуэт убегающего крупного мужчины. Чиновник смог дойти до больницы, где его осмотрели медики. Рана оказалась неглубокой (до 10 см), внутренние органы не пострадали.
Канал пишет, что сотрудник всегда приветлив и вежлив, он не вступал в конфликты с кем-либо, поэтому не может представить, кто мог на него напасть. Информацию о нападении прокомментировали в региональном УМВД.
«Поступило сообщение 62-летнего местного жителя о том, что неизвестный ударил его в спину колющим предметом. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в полиции.
Отмечается, что сейчас ищут подозреваемого и устанавливают все обстоятельства.
Ранее банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек.