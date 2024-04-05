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Posted 5 апреля, 04:50

Published 5 апреля, 04:50

Modified 5 апреля, 04:52

Updated 5 апреля, 04:52

На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом

На губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом

5 апреля 2024, 04:50
Андрея Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Сейчас пострадавший находится в операционной. Подробности далее.

Как сообщают «Новые Известия», Андрей Чибис проводил встречу с гражданами в местном ДК «Строитель». После завершения встречи на выходе из здания на губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил житель Апатит — 42-летний Александр Быданов. Он ударил главу региона ножом в живот, сам он также получил ранение при задержании.

Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Сейчас проводится операция. Андрей Чибис находится под наркозом. В пресс-службе губернатора отметили, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Очевидцы происшествия рассказали, что Чибис после удара ножом смог самостоятельно дойти до авто, а до начала операции общался с сотрудниками и находился в сознании.

Ранее полицейские не фиксировали никаких угроз в отношении Чибиса.

#Николай Бледных
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