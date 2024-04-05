Posted 5 апреля, 04:50
Published 5 апреля, 04:50
Modified 5 апреля, 04:52
Updated 5 апреля, 04:52
Как сообщают «Новые Известия», Андрей Чибис проводил встречу с гражданами в местном ДК «Строитель». После завершения встречи на выходе из здания на губернатора Мурманской области напал мужчина с ножом.
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил житель Апатит — 42-летний Александр Быданов. Он ударил главу региона ножом в живот, сам он также получил ранение при задержании.
Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Сейчас проводится операция. Андрей Чибис находится под наркозом. В пресс-службе губернатора отметили, что его жизни сейчас ничего не угрожает.
Очевидцы происшествия рассказали, что Чибис после удара ножом смог самостоятельно дойти до авто, а до начала операции общался с сотрудниками и находился в сознании.
Ранее полицейские не фиксировали никаких угроз в отношении Чибиса.