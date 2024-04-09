Власти Ростовской области сделали заявление о пострадавших от детонации дрона

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Для этого были дополнительно задействованы бригады медиков из других районов области. После пациентов направили в соответствующие учреждения в зависимости от их ведомственной принадлежности.
Напомним, что в пятницу, 5 апреля, в Морозовском районе Ростовской области произошла массированная атака беспилотников. Благодаря системам противовоздушной обороны ее удалось отразить.
Но в процессе исследования места крушения одного из беспилотников произошла непредвиденная ситуация: взрывное устройство на дроне сдетонировало и зацепило восемь человек.