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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Стало известно о состоянии раненых при детонации беспилотника в Ростовской области

Власти Ростовской области сделали заявление о пострадавших от детонации дрона

9 апреля 2024, 15:04
Фото: Минобороны РФ
Стало известно о состоянии раненых при детонации беспилотника в Ростовской области
Восьми пострадавшим в результате детонации беспилотника 5 апреля в Морозоском районе Ростовской области была незамедлительно оказана экстренная медицинская помощь, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Для этого были дополнительно задействованы бригады медиков из других районов области. После пациентов направили в соответствующие учреждения в зависимости от их ведомственной принадлежности.

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Напомним, что в пятницу, 5 апреля, в Морозовском районе Ростовской области произошла массированная атака беспилотников. Благодаря системам противовоздушной обороны ее удалось отразить.

Но в процессе исследования места крушения одного из беспилотников произошла непредвиденная ситуация: взрывное устройство на дроне сдетонировало и зацепило восемь человек.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Морозовск#Раненые#Происшествия#Сбитый беспилотник#Наталья Романова
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