На устройства для вейпов призвали наносить картинки и надписи о вреде

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Она предложила добавить предупреждающие изображения и надписи, которые будут информировать о вреде вейпов для здоровья человека.
Предупреждающие изображения и надписи должны занимать большую площадь, чтобы привлечь внимание потенциальных пользователей и сообщить им о возможных рисках, отмечается в тексте обращения.
Кроме того, Ирина Волынец также призывает установить административные и финансовые наказания за нарушение требований, включая штрафы и запрет на продажу товаров без соответствующей маркировки, пишет RT.