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Published Сегодня, 07:43

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На устройства для вейпов призвали наносить картинки и надписи о вреде

11 апреля 2024, 07:43
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить законодательство, связанное с обязательной маркировкой устройств для вейпов.

Она предложила добавить предупреждающие изображения и надписи, которые будут информировать о вреде вейпов для здоровья человека.

Предупреждающие изображения и надписи должны занимать большую площадь, чтобы привлечь внимание потенциальных пользователей и сообщить им о возможных рисках, отмечается в тексте обращения.

Кроме того, Ирина Волынец также призывает установить административные и финансовые наказания за нарушение требований, включая штрафы и запрет на продажу товаров без соответствующей маркировки, пишет RT.

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