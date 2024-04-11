На устройства для вейпов призвали наносить картинки и надписи о вреде

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить законодательство, связанное с обязательной маркировкой устройств для вейпов.