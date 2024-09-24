Массовый снос ларьков начался ещё в одном подземном переходе Ростова

Posted 24 сентября, 15:36
Published 24 сентября, 15:36
Modified 24 сентября, 15:36
Updated 24 сентября, 15:36
Без ларьков и небольших магазинов, вероятно, останется ещё один подземный переход в Ростове. Речь идёт о переходе на пересечении проспектов Ленина и Нагибина.
Жители города сообщили, что снос ларьков уже начался. Пока их убрали в переходе на одной из сторон проспекта Ленина. Вернут ли их обратно, неясно. Также ростовчане задались вопросом, ждёт ли переход реконструкция после демонтажа ларьков.
В администрации Ростова о ликвидации торговли в переходе не сообщали.