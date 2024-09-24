Массовый снос ларьков начался ещё в одном подземном переходе Ростова

Жители города сообщили, что снос ларьков уже начался. Пока их убрали в переходе на одной из сторон проспекта Ленина. Вернут ли их обратно, неясно. Также ростовчане задались вопросом, ждёт ли переход реконструкция после демонтажа ларьков.