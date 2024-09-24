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Posted 24 сентября, 15:36

Published 24 сентября, 15:36

Modified 24 сентября, 15:36

Updated 24 сентября, 15:36

Ларьки убирают из подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и проспекта Нагибина

Массовый снос ларьков начался ещё в одном подземном переходе Ростова

24 сентября 2024, 15:36
Фото: для иллюстрации. 1MI
Ларьки убирают из подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и проспекта Нагибина
Ларьки убирают из подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и проспекта Нагибина, сообщает «Дон 24».

Без ларьков и небольших магазинов, вероятно, останется ещё один подземный переход в Ростове. Речь идёт о переходе на пересечении проспектов Ленина и Нагибина.

Жители города сообщили, что снос ларьков уже начался. Пока их убрали в переходе на одной из сторон проспекта Ленина. Вернут ли их обратно, неясно. Также ростовчане задались вопросом, ждёт ли переход реконструкция после демонтажа ларьков.

В администрации Ростова о ликвидации торговли в переходе не сообщали.

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Ранее врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове.

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