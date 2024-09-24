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Posted 24 сентября, 15:15

Published 24 сентября, 15:15

Modified 24 сентября, 15:17

Updated 24 сентября, 15:17

Жителям Ростовской области при увольнении компенсируют неиспользованные отгулы

Жителям Ростовской области при увольнении компенсируют неиспользованные отгулы

24 сентября 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Жителям Ростовской области при увольнении компенсируют неиспользованные отгулы
Госдума одобрила обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении, документ размещён на сайте Нижней палаты Парламента.

На втором и третьем чтениях в Думе приняли закон, который обязывает работодателей выплачивать компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудников. Новые нормы могут вступить в силу в марте 2025 года.

Сейчас работники, трудившиеся в выходные или праздничные дни, могут отдохнуть в другой день. В такой ситуации рабочая смена в нерабочий день оплачивается по стандартной ставке, а дополнительный выходной оплате не подлежит.

«При этом закон не определяет чёткий порядок установления даты предоставления такого дополнительного выходного дня и не подразумевает компенсацию денежного характера в случае его неиспользования при увольнении», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки должны исправить эту ситуацию и защитить права работников.

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