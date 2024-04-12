Что делать при нехватке мест в школе и как записать ребенка в 1 класс

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
Процесс записи и распределения мест в школах происходит в два этапа:
Весной можно подать заявление в электронном виде только в ту школу, которая соответствует адресу регистрации ребенка. Обычно это ближайшее учебное заведение.
Прописка является первоочередным законным основанием для зачисления. Без нее учеников зачисляют по остаточному принципу — если в уже сформированных классах остались свободные места.
Самый простой способом узнать, к какой школе относится ребенок, обратиться по телефону или зайти на официальный сайт учебного заведения. Однако при использовании второго способа может возникнуть сложность, так как информация может быть не всегда доступна, например, она может находиться в одном из разделов «Для родителей» или представлена в виде файла на странице с нормативно-правовыми документами.
Предоставляем пошаговую инструкцию.
А далее следует заполнить заявление. Здесь нужно выбрать школу из списка, после чего указать все данные на ребенка.
При зачислении в школу могут возникнуть ситуации, когда вам откажут, если в школе не будет свободных мест или если обнаружатся проблемы с документами. В случае отказа вы можете обратиться в другую школу, расположенную ближе к вашему дому, или в районное управление образования.
Также родители имеют возможность подать заявление на второй этап зачисления в первый класс, который проходит с 6 июля по 5 сентября 2024 года. Ответ на заявление будет получен в течение пяти дней после приема документов. На этом этапе также могут подавать заявления родители, желающие зачислить ребенка в первый класс в школу, отличную от места его регистрации.
Даже при отправке заявления через «Госуслуги» или электронную почту, визит в школу необходим. Вам потребуется представить образовательному учреждению следующий пакет документов:
Детей принимают в первый класс в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если вашему ребенку еще не исполнилось 6,5 лет, но вы считаете, что он уже готов к поступлению в школу, то вы можете написать заявление на имя учредителя образовательного учреждения и попросить принять вашего сына или дочь на обучение.
Для школы вам могут понадобиться различные предметы и принадлежности, вот некоторые из них:
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