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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Что делать при нехватке мест в школе и как записать ребенка в 1 класс

Что делать при нехватке мест в школе и как записать ребенка в 1 класс

12 апреля 2024, 09:09
Фото: donland.ru
Что делать при нехватке мест в школе и как записать ребенка в 1 класс
В России наступило время записи детей в школу, однако не всегда этот процесс проходит гладко. Что делать при нехватке мест, в материале RostovGazeta.

Когда записывать ребенка в школу

Процесс записи и распределения мест в школах происходит в два этапа:

  • С 1 апреля по конец июня.
  • С 6 июля по 5 сентября.

Весной можно подать заявление в электронном виде только в ту школу, которая соответствует адресу регистрации ребенка. Обычно это ближайшее учебное заведение.

Прописка является первоочередным законным основанием для зачисления. Без нее учеников зачисляют по остаточному принципу — если в уже сформированных классах остались свободные места.

Как узнать школу по прописке

Самый простой способом узнать, к какой школе относится ребенок, обратиться по телефону или зайти на официальный сайт учебного заведения. Однако при использовании второго способа может возникнуть сложность, так как информация может быть не всегда доступна, например, она может находиться в одном из разделов «Для родителей» или представлена в виде файла на странице с нормативно-правовыми документами.

Однако при использовании второго способа может возникнуть сложность, так как информация может быть не всегда легко доступнаОднако при использовании второго способа может возникнуть сложность, так как информация может быть не всегда легко доступна
Однако при использовании второго способа может возникнуть сложность, так как информация может быть не всегда легко доступна
Фото: unsplash

Как записать ребенка в школу через Госуслуги

Предоставляем пошаговую инструкцию.

  1. Зайдите в личный кабинет на официальном сайте «Госуслуги».
  2. Введите запрос «Записать ребенка в школу».
  3. Заполните анкету, учитывая наличие права на приоритетное зачисление, если таковое имеется.
  4. Укажите, есть ли в вашей семье дети, которые уже учатся в данной школе.
  5. Укажите, кем вы приходитесь первокласснику: родитель, усыновитель или опекун.

А далее следует заполнить заявление. Здесь нужно выбрать школу из списка, после чего указать все данные на ребенка.

Что делать, если нет места в школе

При зачислении в школу могут возникнуть ситуации, когда вам откажут, если в школе не будет свободных мест или если обнаружатся проблемы с документами. В случае отказа вы можете обратиться в другую школу, расположенную ближе к вашему дому, или в районное управление образования.

Также родители имеют возможность подать заявление на второй этап зачисления в первый класс, который проходит с 6 июля по 5 сентября 2024 года. Ответ на заявление будет получен в течение пяти дней после приема документов. На этом этапе также могут подавать заявления родители, желающие зачислить ребенка в первый класс в школу, отличную от места его регистрации.

В случае отказа вы можете обратиться непосредственно в другую школу, расположенную ближе к вашему дому, или в районное управление образования.В случае отказа вы можете обратиться непосредственно в другую школу, расположенную ближе к вашему дому, или в районное управление образования.
В случае отказа вы можете обратиться непосредственно в другую школу, расположенную ближе к вашему дому, или в районное управление образования.
Фото: donland.ru

Документы для записи в школу

Даже при отправке заявления через «Госуслуги» или электронную почту, визит в школу необходим. Вам потребуется представить образовательному учреждению следующий пакет документов:

  • паспорт одного из родителей,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • справку о постоянной или временной регистрации.

С какого возраста берут в первый класс

Детей принимают в первый класс в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если вашему ребенку еще не исполнилось 6,5 лет, но вы считаете, что он уже готов к поступлению в школу, то вы можете написать заявление на имя учредителя образовательного учреждения и попросить принять вашего сына или дочь на обучение.

Что купить для школы

Для школы вам могут понадобиться различные предметы и принадлежности, вот некоторые из них:

Что купить для школыЧто купить для школы
Что купить для школы
Фото: 1MI
  • рюкзак или сумка для учебников и тетрадей;
  • учебники, тетради в клетку, линейку;
  • ручки, карандаши, фломастеры, цветные карандаши, ластик, точилка;
  • пенал для хранения ручек и других канцелярских принадлежностей;
  • комплект формы (если это требуется школой);
  • конверты и папки для хранения документов и учебных материалов;
  • компьютер или ноутбук (в зависимости от возраста и требований школы);
  • спортивная форма;
  • ланчбокс или контейнеры для переноски обеда;
  • бутылка для воды;
  • Дополнительные материалы для учебы, такие как атласы, словари, учебники по дополнительным предметам и т. д.
  • Учтите, что предметы могут различаться в зависимости от требований вашей школы и индивидуальных потребностей вашего ребенка.

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#Илья Протвинов#Общество#Школа#Документы#Запись#Места#Прописка
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