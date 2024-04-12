Что делать при нехватке мест в школе и как записать ребенка в 1 класс

Детей принимают в первый класс в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если вашему ребенку еще не исполнилось 6,5 лет, но вы считаете, что он уже готов к поступлению в школу, то вы можете написать заявление на имя учредителя образовательного учреждения и попросить принять вашего сына или дочь на обучение.