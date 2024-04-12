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Published Сегодня, 11:33

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Спустя почти 10 лет ростовчане смогут увидеть приквел «Безумного Макса»

Спустя почти 10 лет ростовчане смогут увидеть приквел «Безумного Макса»

12 апреля 2024, 11:33
Фото: zombieite/cc by 2.0/flickr.com
Спустя почти 10 лет ростовчане смогут увидеть приквел «Безумного Макса»
Приквел культового фильма «Безумный Макс» 2015 года под названием «Фуриоза: Сага о безумном Максе» можно будет увидеть на больших экранах уже 24 мая, сообщает newia.ru.

Режиссер фильма Джордж Миллер ранее намекал на то, что во вселенной еще много неизведанных возможностей. Новая кинокартина поведает о том, как появилась Фуриоза.

Создатели кинофильма решили воспользоваться методами, примененными Мартином Скорсезе в фильме «Ирландец», для омоложения персонажа.

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Шарлиз Терон перешагнула через пятый десяток и снимать ее в роли молодого персонажа было проблематично из-за несовершенных технологий. Поэтому решено было отдать главную роль звезде сериала «Ход королевы» Ане Тейлор-Джой. Она возьмет на себя образ Фуриозы, сменив Терон в этой роли.

В одном интервью актриса подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы достойно сыграть Фуриозу.

Ранее стало известно, когда и где в Ростове пройдет подготовка парада ко Дню Победы.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Кино#Кинотеатры#Безумный Макс#Приквел#Фуриоза#Шарлиз Терон#Джордж Миллер#Мартин Скорсезе#Ирландец#Ана Тейлор-Джой#Ход королевы
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