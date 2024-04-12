Спустя почти 10 лет ростовчане смогут увидеть приквел «Безумного Макса»

Шарлиз Терон перешагнула через пятый десяток и снимать ее в роли молодого персонажа было проблематично из-за несовершенных технологий. Поэтому решено было отдать главную роль звезде сериала «Ход королевы» Ане Тейлор-Джой. Она возьмет на себя образ Фуриозы, сменив Терон в этой роли.