Спустя почти 10 лет ростовчане смогут увидеть приквел «Безумного Макса»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Режиссер фильма Джордж Миллер ранее намекал на то, что во вселенной еще много неизведанных возможностей. Новая кинокартина поведает о том, как появилась Фуриоза.
Создатели кинофильма решили воспользоваться методами, примененными Мартином Скорсезе в фильме «Ирландец», для омоложения персонажа.
Шарлиз Терон перешагнула через пятый десяток и снимать ее в роли молодого персонажа было проблематично из-за несовершенных технологий. Поэтому решено было отдать главную роль звезде сериала «Ход королевы» Ане Тейлор-Джой. Она возьмет на себя образ Фуриозы, сменив Терон в этой роли.
В одном интервью актриса подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы достойно сыграть Фуриозу.
Ранее стало известно, когда и где в Ростове пройдет подготовка парада ко Дню Победы.