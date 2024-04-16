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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Число выданных автокредитов выросло в Ростовской области на треть

Жители Ростовской области стали массово набирать автокредиты весной

16 апреля 2024, 17:10
Фото: 1MI
Число выданных автокредитов выросло в Ростовской области на треть
Число выданных автокредитов выросло в Ростовской области на треть, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В марте в регионе выдали 4,5 тысячи кредитов на покупку авто. Это на 37,6% больше, чем месяцем ранее. Такая тенденция характера и для других регионов. В целом по России объем автокредитов за месяц вырос на 37,8%.

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Эксперты объясняют ситуацию тем, что изменился порядок начисления утилизационного сбора. Из-за этого прогнозируется еще больший рост цен на автомобили. На рост продал машин влияют и акции и скидки от дистрибьюторов.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до одного миллиона рублей.

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