Жители Ростовской области стали массово набирать автокредиты весной

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В марте в регионе выдали 4,5 тысячи кредитов на покупку авто. Это на 37,6% больше, чем месяцем ранее. Такая тенденция характера и для других регионов. В целом по России объем автокредитов за месяц вырос на 37,8%.
Эксперты объясняют ситуацию тем, что изменился порядок начисления утилизационного сбора. Из-за этого прогнозируется еще больший рост цен на автомобили. На рост продал машин влияют и акции и скидки от дистрибьюторов.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, какие машины можно купить до одного миллиона рублей.