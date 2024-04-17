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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона

В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона

17 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
В Ростове-на-Дону огласили приговор 76-летнему гражданину Украины, который вступил в штурмовой батальон, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался Владимир Корсунов, который в 2014 вступил в штурмовой батальон. Его создали для террористической деятельности.

Фигурант до 2015 года служил на территории ЛНР, его сделали руководителем сторожевой группы. По данным фактам возбудили уголовное дело, в котором теперь поставили точку.

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Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении.

Это решение еще не вступило в законную силу. Его огласил Южный окружной военный суд.

Ранее жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.

До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя донского региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Ростов#Происшествия#Штурмовой батальон
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