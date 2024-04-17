В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На скамье подсудимых оказался Владимир Корсунов, который в 2014 вступил в штурмовой батальон. Его создали для террористической деятельности.
Фигурант до 2015 года служил на территории ЛНР, его сделали руководителем сторожевой группы. По данным фактам возбудили уголовное дело, в котором теперь поставили точку.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении.
Это решение еще не вступило в законную силу. Его огласил Южный окружной военный суд.
Ранее жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.
До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя донского региона.