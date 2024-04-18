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В Ростове снова заметили брошенного ребенка

Брошенного ребенка нашла жительница Ростова на проезжей части на Зорге

18 апреля 2024, 07:51
Фото: ВК Ростов Главный
В Ростове снова заметили брошенного ребенка
Накануне, 17 апреля около 16 часов на улице Зорге в Ростове-на-Дону был замечен маленький ребенок, оставленный без присмотра родителей, сообщают очевидцы в паблике «Ростов Главный»

14-летняя студентка учебного научного центра при ЮФУ Мария Тревгода, проходя мимо, заметила, что 3-4-летняя девочка находится одна на оживленной проезжей части.

Не растерявшись, Мария незамедлительно вызвала полицию и осталась рядом с ребенком до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Другие прохожие не обращали внимания на брошенного малыша.

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Полиции удалось установить, что девочка проживает в цыганской семье. Оказалось, что мать ребенка отлучилась из дома, а старшие братья не уследили за малышкой, в результате чего она оказалась одна на улице.

«Как же очерствели люди! Всегда когда вижу одного ребенка спрашиваю почему он один и где его мама», «Ребенок 14 лет не прошла мимо! Молодец», — прокомментировали ростовчане произошедшее.

Ранее стало известно, что Следком проверит ситуацию с гулявшими без присутствия взрослых двух полуголых детей.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Дети#Полиция#Ростов#Происшествия
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