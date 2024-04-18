Брошенного ребенка нашла жительница Ростова на проезжей части на Зорге

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
14-летняя студентка учебного научного центра при ЮФУ Мария Тревгода, проходя мимо, заметила, что 3-4-летняя девочка находится одна на оживленной проезжей части.
Не растерявшись, Мария незамедлительно вызвала полицию и осталась рядом с ребенком до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Другие прохожие не обращали внимания на брошенного малыша.
Полиции удалось установить, что девочка проживает в цыганской семье. Оказалось, что мать ребенка отлучилась из дома, а старшие братья не уследили за малышкой, в результате чего она оказалась одна на улице.
«Как же очерствели люди! Всегда когда вижу одного ребенка спрашиваю почему он один и где его мама», «Ребенок 14 лет не прошла мимо! Молодец», — прокомментировали ростовчане произошедшее.
Ранее стало известно, что Следком проверит ситуацию с гулявшими без присутствия взрослых двух полуголых детей.