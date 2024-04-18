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Published Сегодня, 04:59

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Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

18 апреля 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области удалось не допустить теракта, который хотел совершить киевский режим, рассказали в Минобороны.

Речь идет о том, над территорией региона уничтожили три беспилотника. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями.

В министерстве рассказали, что киевский режим пытался совершить теракты, выбирая объекты на территории РФ. Российские системы ПВО справляются с поступающими угрозами и отражают атаки.

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников
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Нападение в Ростовской области прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что сейчас уточняются последствия на земле.

До этого система ПВО уничтожила четыре беспилотника в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Теракт#Беспилотники#Киевский режим
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