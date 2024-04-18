Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Речь идет о том, над территорией региона уничтожили три беспилотника. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями.
В министерстве рассказали, что киевский режим пытался совершить теракты, выбирая объекты на территории РФ. Российские системы ПВО справляются с поступающими угрозами и отражают атаки.
Нападение в Ростовской области прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что сейчас уточняются последствия на земле.
До этого система ПВО уничтожила четыре беспилотника в донском регионе.