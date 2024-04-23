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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Жителя Ростовской области обвинили в повреждении портретов ветеранов ВОВ

Житель Ростовской области испортил портреты ветеранов ВОВ

23 апреля 2024, 11:53
Фото: Ростовский Следком
Жителя Ростовской области обвинили в повреждении портретов ветеранов ВОВ
В Ростовской области предъявили обвинение местному жителю по уголовному делу о повреждении мемориальных объектов, сообщили в региональном УСКР.

Инцидент произошел 13 апреля на Аллее Героев в селе Покровском, где мужчина повредил два портрета участников ВОВ. Мотивы этого поступка остаются неизвестными.

Жителя Неклиновского района удалось разыскать и он оказался под следствием. Во время допроса мужчина полностью признал вину, теперь ему предъявили обвинения в совершенном преступлении.

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В управлении рассказали, что сейчас проводятся следственные действия. Они необходимы для выяснения всех деталей произошедшего.

Максимальное наказание по делу составляет пять лет колонии.

Ранее в донском регионе вандалы уничтожили памятники на кладбище.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Повреждение#Портреты#Ветераны ВОВ#Мемориальные объекты
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