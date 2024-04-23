Житель Ростовской области испортил портреты ветеранов ВОВ

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инцидент произошел 13 апреля на Аллее Героев в селе Покровском, где мужчина повредил два портрета участников ВОВ. Мотивы этого поступка остаются неизвестными.
Жителя Неклиновского района удалось разыскать и он оказался под следствием. Во время допроса мужчина полностью признал вину, теперь ему предъявили обвинения в совершенном преступлении.
В управлении рассказали, что сейчас проводятся следственные действия. Они необходимы для выяснения всех деталей произошедшего.
Максимальное наказание по делу составляет пять лет колонии.
Ранее в донском регионе вандалы уничтожили памятники на кладбище.