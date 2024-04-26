Губернатор отказал застройщику в аренде земли в районе Ковша в Ростове

Из документа следует, что застройщик «НСК» высказал желание без торгов получить эту землю для реализации своего инвестиционного проекта. Однако власти региона отказали компании в этом. Дело в том, что проект не попадает под областной закон, разрешающий отдавать муниципальную землю в аренду без предварительных торгов. Власти не посчитали представленный застройщиком проект достаточно масштабным.