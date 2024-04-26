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Published Сегодня, 09:39

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Губернатор отказал застройщику в аренде земли в районе Ковша в Ростове

Губернатор отказал застройщику в аренде земли в районе Ковша в Ростове

26 апреля 2024, 09:39
Фото: Владимир К./Яндекс.Карты
Губернатор отказал застройщику в аренде земли в районе Ковша в Ростове
Застройщику «НСК» не дали арендовать землю на левом берегу Ростова без проведения торгов, соответствующее решение приняли власти региона, документ опубликован на сайте регионального правительства.

Речь идет о пяти участках на левом берегу. Один из них находится рядом с заливом Ковш. Остальные располагаются западнее Ворошиловского моста. Общая площадь участков превышает сто тысяч квадратных метров.

Из документа следует, что застройщик «НСК» высказал желание без торгов получить эту землю для реализации своего инвестиционного проекта. Однако власти региона отказали компании в этом. Дело в том, что проект не попадает под областной закон, разрешающий отдавать муниципальную землю в аренду без предварительных торгов. Власти не посчитали представленный застройщиком проект достаточно масштабным.

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Будет ли застройщик оспаривать это решение, пока неизвестно.

Ранее олигарху Ивану Саввиди дали распланировать более 10 гектаров земли на левом берегу Ростова.

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