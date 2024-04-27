«Она заплакала или нам показалось?»: в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов

Месяц назад ее перевели в отделение патологии новорожденных. Там девочка достигла показателей для своей возраста: окрепла, научилась есть, набрала вес. Она прошла все необходимые исследования, и 8 марта Софию сняли с ИВЛ. 27 апреля появилась информация о том, что ее выписали. На сегодняшний день малышка весит уже 3 килограмма 426 граммов.