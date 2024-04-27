«Она заплакала или нам показалось?»: в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Девочка родилась 4 декабря 2023 года примерно на 27 неделе. Ее вес составлял всего 870 граммов. С самого рождения малышка находилась в отделе реанимации ПЦРО и лежала с системой искусственной вентиляции легких, так как еще не могла сама дышать. Врачи боролись за ее жизнь.
«Едва дышит, но сама пытается. София заплакала. Тихонечко так, непривычно, но заплакала. Или нам показалось? Она хотела жить. Но поспешила родиться. На 13 недель раньше положенного срока», — цитирует издание «Дон24» сотрудников Перинатального центра.
Месяц назад ее перевели в отделение патологии новорожденных. Там девочка достигла показателей для своей возраста: окрепла, научилась есть, набрала вес. Она прошла все необходимые исследования, и 8 марта Софию сняли с ИВЛ. 27 апреля появилась информация о том, что ее выписали. На сегодняшний день малышка весит уже 3 килограмма 426 граммов.
Ранее стало известно, что годовалый малыш едва не погиб из-за инструмента для маникюра.