rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

На капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году потратят 692 миллиона рублей

В Ростовской области пообещали отремонтировать две тысячи домов в 2024 году

4 мая 2024, 11:29
Фото: 1MI
На капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году потратят 692 миллиона рублей
На капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году потратят 692 миллиона рублей, сообщили в правительстве Ростовской области.

В план капитального ремонта на этот год попали около двух тысяч многоквартирных домов. Там обновят системы водоснабжения, отремонтируют кровлю, фасады, заменят лифты и так далее. Половина необходимых договоров с подрядчиками уже заключена, оставшаяся часть находится в стадии контрактования.

Ростов-на-Дону объявили лидером в области по задолженности за капитальный ремонт
Узнать подробнее

Власти напомнили, что лифты в частности обновляют за счет ежемесячных взносов жильцов на капитальный ремонт и денег от региональных властей. В этом году объем финансовой поддержки составит 692 миллиона рублей.

Ранее власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока.

Читайте также:
Вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильемВласти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и областиВласти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Капитальный ремонт в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете
Вчера, 15:10
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
Вчера, 18:15
Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом
Вчера, 18:34
В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома
Вчера, 17:58
На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей
Вчера, 16:39
Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара
Вчера, 13:29
"