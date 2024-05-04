В Ростовской области пообещали отремонтировать две тысячи домов в 2024 году

В план капитального ремонта на этот год попали около двух тысяч многоквартирных домов. Там обновят системы водоснабжения, отремонтируют кровлю, фасады, заменят лифты и так далее. Половина необходимых договоров с подрядчиками уже заключена, оставшаяся часть находится в стадии контрактования.