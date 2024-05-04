В Ростовской области пообещали отремонтировать две тысячи домов в 2024 году

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В план капитального ремонта на этот год попали около двух тысяч многоквартирных домов. Там обновят системы водоснабжения, отремонтируют кровлю, фасады, заменят лифты и так далее. Половина необходимых договоров с подрядчиками уже заключена, оставшаяся часть находится в стадии контрактования.
Власти напомнили, что лифты в частности обновляют за счет ежемесячных взносов жильцов на капитальный ремонт и денег от региональных властей. В этом году объем финансовой поддержки составит 692 миллиона рублей.
Ранее власти Ростовской области рассказали, как провести капремонт в доме раньше срока.