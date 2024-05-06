Магнитная буря в Ростовской области продлится 30 часов

Солнечные массы пришли к Земле вечером 5 мая. По расчетам ученых, Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, вплоть до окончания вторника. Общая продолжительность магнитных бурь за два дня составит примерно 30 часов. Пик геомагнитной активности наступит 6 мая с 22.00 и закончится 7 мая около 06.00 утра.