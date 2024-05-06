Магнитная буря в Ростовской области продлится 30 часов

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Published Сегодня, 06:46
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Солнечные массы пришли к Земле вечером 5 мая. По расчетам ученых, Земля будет погружена в солнечную плазму около двух суток, вплоть до окончания вторника. Общая продолжительность магнитных бурь за два дня составит примерно 30 часов. Пик геомагнитной активности наступит 6 мая с 22.00 и закончится 7 мая около 06.00 утра.
Интенсивность потока оценили как относительно умеренный, мощность магнитных колебаний будет превышать 5 баллов из 9 возможных. Однако ученые не исключают вероятности, что во время пиков уровень воздействия магнитных бурь поднимется до максимальных значений.
Ранее жителям Ростовской области назвали все даты магнитных бурь в мае.