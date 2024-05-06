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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Названы правила, которым обучают детей из королевской семьи

Названы правила, которым обучают детей из королевской семьи

6 мая 2024, 12:39
Фото: wikimedia.org
Названы правила, которым обучают детей из королевской семьи
Жизнь наследников британской короны подчинена множеству правил, пишет портал Newia.

Правила преследуют их буквально с зачатия. Так, когда монаршая особа узнает, что ждет ребенка, делается официальное заявление для общественности. То же правило работает, когда становится известен пол малыша.

После рождения монарший отпрыск должен быть крещен. Крещения королевской семьи всегда проводит архиепископ Кентерберийский.

Другое важное правило — дети из монаршей семьи должны уметь водить машину. Единственный член королевской семьи, кто мог водить авто без прав, это покойная королева Елизавета II.

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Также монаршие дети обязаны посещать королевские мероприятия. Именно на них наследники начинают понимать, чего от них ожидают как от членов королевской семьи и как они будут восприниматься публикой.

Другие важным правилом являются курсы этикета. Обучение ему начинается, как только ребенок становится достаточно взрослым, чтобы сидеть за обеденным столом. Члены королевской семьи должны правильно владеть голосом, одеваться и вести себя на публике.

Наконец, наследники династии никогда не путешествуют вместе. Ведь монарший род нужно сохранять любой ценой. Исключение могут составить лишь те случаи, когда свое личное разрешение дает монарх.

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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону
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