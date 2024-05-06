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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:52

Ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?

Путин поручил провести ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?

6 мая 2024, 08:50
Фото: mil.ru
Ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?

Путин поручил провести ракетные учения в Южном военном округе

Соединения Южного военного округа привлекут к ракетным учениям, сообщили в Минобороны РФ.

Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО. В них примут участие также авиация и ВМФ. Провести учения поручил Владимир Путин «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

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В Минобороны уточнили, что военнослужащие отработают навыки применения нестратегического ядерного оружия «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Ранее таганрогский след появился в деле задержанного за взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#ЮВО#Минобороны РФ#Владимир Путин
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