Путин поручил провести ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО. В них примут участие также авиация и ВМФ. Провести учения поручил Владимир Путин «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».
В Минобороны уточнили, что военнослужащие отработают навыки применения нестратегического ядерного оружия «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Ранее таганрогский след появился в деле задержанного за взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова.