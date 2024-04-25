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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

По делу Иванова задержан подрядчик, строивший водовод в Ростовской области

Строивший водовод из Ростовской области в ДНР подрядчик задержан по делу Иванова

25 апреля 2024, 13:23
Фото: Московские суды общей юрисдикции
По делу Иванова задержан подрядчик, строивший водовод в Ростовской области
Подрядчик, занимавшийся строительством водовода из Ростовской области в ДНР, стал фигурантом дела в отношении замминистра обороны, пишет ТАСС.

Соучредитель ООО «Олимситистрой» Александр Фомин был задержан, а впоследствии отправлен под арест на два месяца. Его компания по заказу Минобороны занималась возведением водовода из Ростовской области на Донбасс. Фомин, как пишет ТАСС, стал фигурантом громкого дела в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении миллиардной взятки.

Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
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Иванов курировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР и даже лично приезжал контролировать ход работ. Водовод сдали весной прошлого года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что рабочие, сооружавшие водовод, так и не получили оплату за свою работу.

Подробности расследования дела уточняются.

Напомним, после возбуждения уголовного дела министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой должности. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что именно Фомин мог дать показания против Тимура Иванова.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Минобороны РФ#Уголовное дело#Водовод из Ростовской области в ДНР#Происшествия
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