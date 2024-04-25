Строивший водовод из Ростовской области в ДНР подрядчик задержан по делу Иванова

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Соучредитель ООО «Олимситистрой» Александр Фомин был задержан, а впоследствии отправлен под арест на два месяца. Его компания по заказу Минобороны занималась возведением водовода из Ростовской области на Донбасс. Фомин, как пишет ТАСС, стал фигурантом громкого дела в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении миллиардной взятки.
Иванов курировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР и даже лично приезжал контролировать ход работ. Водовод сдали весной прошлого года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что рабочие, сооружавшие водовод, так и не получили оплату за свою работу.
Подробности расследования дела уточняются.
Напомним, после возбуждения уголовного дела министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой должности. Сейчас он находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что именно Фомин мог дать показания против Тимура Иванова.