Строивший водовод из Ростовской области в ДНР подрядчик задержан по делу Иванова

Иванов курировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР и даже лично приезжал контролировать ход работ. Водовод сдали весной прошлого года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что рабочие, сооружавшие водовод, так и не получили оплату за свою работу.