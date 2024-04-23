Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
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Updated Сегодня, 19:56
23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Подробности дела пока не разглашаются, но известно, что сумма взятки составляет не менее 1 миллиона рублей. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщает агентство ТАСС, президент России Владимир Путин и руководитель Минобороны Сергей Шойгу были проинформированы о задержании Иванова. Тимур Иванов работал с Шойгу с 2012 года в МЧС. Позже, когда Шойгу стал министром обороны, Иванов последовал за ним и занял должность заместителя руководителя Минобороны.
В своей должности Иванов отвечал за различные вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России. Он также надзирал за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны и занимался военной ипотекой.
Напомним, что ранее в Ростовской области задержали и поместили в СИЗО бывшего главу регионального Минприроды Геннадия Урбана, которого подозревают в хищении 11 миллионов рублей.