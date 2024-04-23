Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Подробности дела пока не разглашаются, но известно, что сумма взятки составляет не менее 1 миллиона рублей. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.