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Таганрогский след появился в деле заминистра обороны РФ Иванова

Таганрогский след появился в деле заминистра обороны РФ Иванова

25 апреля 2024, 06:53
Фото: Московские суды общей юрисдикции
Таганрогский след появился в деле заминистра обороны РФ Иванова
Компания, которая фигурирует в деле арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова, ранее была вовлечена в скандал в Ростовской области, сообщает Ro.today.

Напомним, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки, а после его заключили под стражу на два месяца. Теперь ТАСС пишет, что московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья компания «Олимпситистрой» занимается возведением зданий, дал обличающие замминистра показания.

Замглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
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При этом ранее в соцсетях появилась фотография машины с баннером, на котором было требование от трех компаний, в том числе «Олимпситистрой». Они добивались получения денег за работы по строительству водовода из Ростовской области до ДНР.

По информации Ro.today, этот автомобиль находился под Таганрогом. Но официальной информации о невыплате денег не поступало.

Ранее главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Взятка#Следствие#Происшествия
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