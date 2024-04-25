Таганрогский след появился в деле заминистра обороны РФ Иванова

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Напомним, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки, а после его заключили под стражу на два месяца. Теперь ТАСС пишет, что московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья компания «Олимпситистрой» занимается возведением зданий, дал обличающие замминистра показания.
При этом ранее в соцсетях появилась фотография машины с баннером, на котором было требование от трех компаний, в том числе «Олимпситистрой». Они добивались получения денег за работы по строительству водовода из Ростовской области до ДНР.
По информации Ro.today, этот автомобиль находился под Таганрогом. Но официальной информации о невыплате денег не поступало.
Ранее главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке.