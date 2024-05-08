На Дону арестовали иностранца, выселившего дочь участника СВО

Уголовное дело передадут в центральный аппарат ведомства. На данный момент известно, что фигурант, зная, что его знакомый чвляется пропавшим без вести участником СВО, продал часть доли его участка своего брату. При этом он скрыл от нотариуса, что на этой земле находится дом.