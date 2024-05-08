На Дону арестовали иностранца, выселившего дочь участника СВО

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Уголовное дело передадут в центральный аппарат ведомства. На данный момент известно, что фигурант, зная, что его знакомый чвляется пропавшим без вести участником СВО, продал часть доли его участка своего брату. При этом он скрыл от нотариуса, что на этой земле находится дом.
А в дальнейшем фигурант переоформил вторую часть участка на своего знакомого. В результате дочь участника спецоперации и ее мама не могли попасть домой.
Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение, сейчас он находится под арестом.
«Уже допрошены нотариусы, которые оформляли все сделки. Со спорными участками запрещено проводить любые регистрационные действия», — говорится в публикации.
Теперь глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
Ранее появилась информация, что фигурант является иностранцем.