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Проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня

Проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня

13 мая 2024, 06:37
Фото: donland.ru
Проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня
В Ростове-на-Дону будут вводить ограничения движения с середины июня на нескольких улицах, сообщили в Департаменте транспорта.

Причиной является реконструкция водопроводной линии, работы пройдут с 16 июня по 30 июля. В этом случае перекроют проезд по переулку Закарпатский от Пухляковской до Атарбекова.

Кроме того, придется искать объездные пути тем, кто хочет проехать по улице Атарбекова от здания №77 до строения на улице Каменобродская, 90. Здесь пройдут аналогичные работы, из-за чего и введут ограничения.

Движение перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 13 мая
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Ранее автомобилистов предупредили, что грузовым автомобилям будут запрещать въезжать в донскую столицу с начала лета. Это касается транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.

До этого говорилось, что в регионе за нарушения водителям самокатов могут начать выписывать штрафы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения движения
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