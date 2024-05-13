Проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Причиной является реконструкция водопроводной линии, работы пройдут с 16 июня по 30 июля. В этом случае перекроют проезд по переулку Закарпатский от Пухляковской до Атарбекова.
Кроме того, придется искать объездные пути тем, кто хочет проехать по улице Атарбекова от здания №77 до строения на улице Каменобродская, 90. Здесь пройдут аналогичные работы, из-за чего и введут ограничения.
Ранее автомобилистов предупредили, что грузовым автомобилям будут запрещать въезжать в донскую столицу с начала лета. Это касается транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.
До этого говорилось, что в регионе за нарушения водителям самокатов могут начать выписывать штрафы.