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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Движение машин перекроют в Первомайском районе Ростова-на-Дону с 15 мая

Движение машин перекроют в Первомайском районе Ростова-на-Дону с 15 мая

14 мая 2024, 14:06
Фото: Unsplash
Движение машин перекроют в Первомайском районе Ростова-на-Дону с 15 мая
В Ростове-на-Дону со среды, 15 мая, ограничат движение транспорта на нескольких улицах, сообщили в Департаменте транспорта.

В это время начнутся работы на подземных коммуникациях, они завершатся 15 июля. Проезд запретят на улице Белокалитвинская на участке от здания по улице Штахановского, 27 до переулка Мезенский.

Кроме того, нельзя будет проехать по Мезенскому от Белокалитвинской до Георгиевской. Запретят движение и на Георгиевской от улицы Мезенский до переулка Самарский.

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Кроме того, с 18 мая 2024 года введут ограничение на въезд грузовых автомобилей в город по следующим улицам: Зрелищная, Оганова, Особенная, Сосновая в периоды с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Движение#Улицы#Перекрытие
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